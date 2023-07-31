У должников по кредитам во Владимирской области не будут отбирать ипотечное жилье. Сейчас...

У должников по кредитам во Владимирской области не будут отбирать ипотечное жилье.Сейчас приобретенного в ипотеку жилья собственник может лишиться за непогашение кредитов, не связанных с ипотечным займом.Однако теперь правительство России поддержало законопроект, предполагающий сохранность единственного жилья ипотечников в случае личного банкротства, сообщают "Известия".Также предлагается заключить мировое соглашение между банком и должником или реструктурировать долг.Фото: https://www.pxfuel.com