У должников по кредитам во Владимирской области не будут отбирать ипотечное жилье.
Сейчас...
У должников по кредитам во Владимирской области не будут отбирать ипотечное жилье.
Сейчас приобретенного в ипотеку жилья собственник может лишиться за непогашение кредитов, не связанных с ипотечным займом.
Однако теперь правительство России поддержало законопроект, предполагающий сохранность единственного жилья ипотечников в случае личного банкротства, сообщают "Известия".
Также предлагается заключить мировое соглашение между банком и должником или реструктурировать долг.
Фото: https://www.pxfuel.com