28 июля молодые люди из Средней Азии проникли в квартиру на Россошанском проезде в Москве, напали на двух мужчин и двух женщин, а затем изнасиловали женщин. Возбуждены уголовные дела за ..

28 июля молодые люди из Средней Азии проникли в квартиру на Россошанском проезде в Москве, напали на двух мужчин и двух женщин, а затем изнасиловали женщин. Возбуждены уголовные дела за разбой, совершенный с незаконным проникновением в жилище, и за изнасилование, совершенно группой лиц по предварительному сговору, соединенное с угрозой убийством.Насильники задержаны. Отмечается, что и подозреваемые, и потерпевшие находились в столице незаконно.