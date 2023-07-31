Неизвестный мужчина пострадал на пожаре в многоквартирном доме № 111 на улице Льва Толстого в Муроме. Его личность устанавливается, сообщили в пресс-службе МЧС России по Владимирской

Неизвестный мужчина пострадал на пожаре в многоквартирном доме № 111 на улице Льва Толстого в Муроме. Его личность устанавливается, сообщили в пресс-службе МЧС России по Владимирской области. Сообщение о возгорании поступило сегодня в 10:46. Тушить огонь отправились шесть машин и 20 пожарных. Прибывшие по адресу спасатели обнаружили задымление на балконе одной из квартир пятого этажа.