В надзорном ведомстве сообщают, что к дисциплинарной и административной ответственности привлечено более 400 лиц, в суды направлено 222 заявления. По материалам прокурорских проверок

В надзорном ведомстве сообщают, что к дисциплинарной и административной ответственности привлечено более 400 лиц, в суды направлено 222 заявления. По материалам прокурорских проверок возбуждено 4 уголовных дела. Благодаря вмешательству прокуратуры удалось погасить задолженность по зарплате на общую сумму более 8 миллионов рублей. Из типичных нарушений, которые фиксируют прокуроры – уклонение работодателей от официального оформления трудовых