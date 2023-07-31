ДТП с пострадавшим произошло в минувшую пятницу на М-7 в городе Лакинске. Как сообщают в ГИБДД, 31-летний водитель японского грузовика влетел в стоявший на дороге КАМАЗ. Олег Лапшин, зам.

ДТП с пострадавшим произошло в минувшую пятницу на М-7 в городе Лакинске. Как сообщают в ГИБДД, 31-летний водитель японского грузовика влетел в стоявший на дороге КАМАЗ. Олег Лапшин, зам. начальника отдела ГИБДД области По предварительной информации, в 13 часов на 156 километре дороги М-7 «Волга» водитель автомобиля ИСУЗУ 1992-го года рождения совершил наезд на стоящий