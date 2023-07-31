В Суздале максимально быстро отреставрируют Торговые ряды. в рамках подготовки к тысячелетию...

В Суздале максимально быстро отреставрируют Торговые ряды.в рамках подготовки к тысячелетию города- продолжается реставрация знаменитого Гостиного двора или Торговых рядов - уникального памятника архитектуры начала 19-ого столетия. Облик суздальского Гостиного двора знаком миллионам людей, даже тем, кто в Суздале не был.Торговые ряды наряду с другими достопримечательностями древнего города стали декорациями ко множеству отечественных фильмов. И в том числе- к легендарной "Женитьбе Бальзаминова"- кинокартине режиссёра Константина Воинова с Георгием Вициным в главной роли.Знаковый для Суздаля памятник начали строить в 1806-ом. Но возведение Торговых рядов шло со сложностями. Суздальские купцы неоднократно отказывались от участия в проекте и писали, что "каменные торговые лавки по малоимуществу строить не желаем". Но всё же Гостиный двор достроили и он стал одним из главных украшений Суздаля.Алла Зайкова, директор суздальского филиала Владимиро-Суздальского музея-заповедника:- Был единый подрядчик и строили все вместе лавки. Губернский архитектор Алексей Вершинский нарисовал план и фасад Гостиного двора и худо-бедно строительство Гостиного двора продолжалось. Был и пожар, и отказы, но в целом к 1811-ому году Гостиный двор был построен. Но после этого ещё несколько лет отдельные купцы достраивали уже сами свои лавки. На сегодняшний момент - это редкий памятник не только для Суздаля, но и для других более крупных городов.Ряды, выстроенные в стиле ампир, украшают колонны. А портальные ворота- позолоченный сокол. Эта же птица- на гербе Суздаля. Гостиному двору предстоит наружная и внутренняя реставрация, реконструкция кровли, замена остекления, покрытия галереи. Реставрация- в центре внимания правительства региона. О ходе работ "Вестям" рассказал Александр Ремига, первый заместитель губернатора Владимирской области.Александр Ремига, первый заместитель губернатора Владимирской области:- Подрядчиком является компания "Акместрой". Зашла на объект чуть меньше месяца назад. Срок реализации проекта- порядка 14 месяцев. И объём работ значительный. Самое важное, и мы для себя понимаем, что мы упираемся в праздничные мероприятия 24-ого года. Это крайне важно. И просим подрядчика работы по фасаду провести в первоочередном порядке для того, чтобы в праздничный год мы минимизировали эту ситуацию на улицах города Суздаля. Плюс вторая история. Это действующий объект и сложностей много с точки зрения того, что большинство помещений заняты арендаторами. Подрядчик приступил к работам. В еженедельном режиме мы контролируем и докладываем губернатору Александру Александровичу Авдееву