На фестиваль “Голоса Суздаля” приедут церковные хоры славянского мира, сообщили в музее-заповеднике. Выступления пройдут как в музеях, так и в действующих храмах. 9 августа фестиваль

На фестиваль “Голоса Суздаля” приедут церковные хоры славянского мира, сообщили в музее-заповеднике. Выступления пройдут как в музеях, так и в действующих храмах. 9 августа фестиваль откроет хор Спасо-Евфимиева монастыря в Спасо-Преображенском соборе обители. Также выступит “Хор королевы Марии” из Сербии. Луганскую область представит Архиерейский хор Свято-Николаевского собора города Алчевска. А на закрытии фестиваля, 19 августа,