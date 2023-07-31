Жителей Владимирской области приглашают на Международный фотоконкурс «Мама и дети в национальных костюмах».

Жителей Владимирской области приглашают на Международный фотоконкурс «Мама и дети в национальных костюмах». Об этом сообщила пресс-служба региональной администрации в Telegram-канале.Принять участие в мероприятии могут люди всех возрастов, мамы, папы, дети, бабушки и дедушки. Кроме того, в этом году заявлена новая номинация: «Колыбельная песня на родном языке».Приём заявок будет вестись до 1 сентября 2023 года. Лауреатов и победителей назовут осенью. Подробности можно .