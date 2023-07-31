Владимирский дуб участвует в конкурсе Российское дерево-2023. Сегодня последний день...

Владимирский дуб участвует в конкурсе "Российское дерево-2023".Сегодня последний день голосования в рамках всероссийского конкурса "Российское дерево-2023". Напомню, в конкурсе участвует владимирский черешчатый дуб.Дереву на Спасском холме областного центра более ста лет, в 2017 оно получило официальный статус "национальное достояние, охраняемое государством". В конкурсе дуб участвует под номером сорок. Голосование проходит на сайте росдерево.ру. Всего участвуют 69 деревьев со всей страны.Конкурс по выбору главного дерева года проходит уже шесть лет. В нем принимают участие кедры, сосны, яблони, лиственницы из разных регионов. Каждое дерево - природное, культурное, историческое или духовное наследие России. Задача конкурса - вдохновить общество на заботу об окружающей среде.