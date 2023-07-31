Владимирский спортсмен успешно выступил на международном бильярдном турнире. В Екатеринбурге...

Владимирский спортсмен успешно выступил на международном бильярдном турнире.В Екатеринбурге прошел масштабный турнир по бильярдному спорту "Динамичная пирамида". Наш регион на Кубке представлял Антон Виноградов, победитель всероссийских соревнований.Открыла турнир зрелищная церемония. Участие в Кубке приняли 128 мужчин и 64 женщины из разных стран. Турнир прошел на двенадцатифутовых столах, отвечающих новейшим техническим требованиям Международной Конфедерации Пирамиды. На сегодня, отмечают организаторы, такие столы в нашей стране есть только в Екатеринбурге. Призовой фонд - 4 миллиона. Главная цель - развитие и популяризация русского бильярда как национального вида спорта.Антон Виноградов, г.Ковров:- Турнир очень хороший здесь. Все самые сильные игроки собрались. Оборудование тоже радует, здесь хорошие столы. Нужно, как я говорил уже, проявить определенную точность, чтобы забить шар.