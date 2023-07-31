Владимирский спортсмен успешно выступил на международном бильярдном турнире.
В Екатеринбурге...
Владимирский спортсмен успешно выступил на международном бильярдном турнире.
В Екатеринбурге прошел масштабный турнир по бильярдному спорту "Динамичная пирамида". Наш регион на Кубке представлял Антон Виноградов, победитель всероссийских соревнований.
Открыла турнир зрелищная церемония. Участие в Кубке приняли 128 мужчин и 64 женщины из разных стран. Турнир прошел на двенадцатифутовых столах, отвечающих новейшим техническим требованиям Международной Конфедерации Пирамиды. На сегодня, отмечают организаторы, такие столы в нашей стране есть только в Екатеринбурге. Призовой фонд - 4 миллиона. Главная цель - развитие и популяризация русского бильярда как национального вида спорта.
Антон Виноградов, г.Ковров:
- Турнир очень хороший здесь. Все самые сильные игроки собрались. Оборудование тоже радует, здесь хорошие столы. Нужно, как я говорил уже, проявить определенную точность, чтобы забить шар.