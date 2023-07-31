Он признался в содеянном и возместил причинённый ущерб. Однако уголовное дело сотрудники МВД всё равно завели.

Во Владимире 44-летний мужчина разбил машину бывшей любовницы. Об этом рассказали в пресс-службе регионального УМВД.В один из дней женщина, живущая в Юрьевце, обнаружила на парковке свою разбитую машину. Вспомнив, что недавно поругалась со своим сожителем, она написала заявление и рассказала историю полиции. Выяснилось, что Ромео решил отомстить. Ночью он отломил боковые зеркала, повредил рамку для регистрационного номера и разбил лобовое стекло автомобиля. Материальный ущерб превысил 20 тысяч рублей.Злоумышленника задержали. Он признался в содеянном и возместил причинённый ущерб. Однако уголовное дело сотрудники МВД всё равно завели. Подозреваемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.