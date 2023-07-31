Оперативники регионального центра задержали 21-летнюю горожанку. Девушку подозревают в незаконном обороте крупной партии наркотиков.

Оперативники регионального центра задержали 21-летнюю горожанку. Девушку подозревают в незаконном обороте крупной партии наркотиков. Об этом сообщила пресс-служба УМВД России по Владимирской области.Полицейские провели обыск в квартире арестованной и нашли 17 свёртков с порошком. Эксперты-криминалисты установили, что это синтетический наркотик мефедрон общей массой свыше 150 граммов.На допросе девушка во всём созналась и рассказала, как планировала распространить запрещённое вещество во Владимире.Сегодня она находится под стражей. В отношении подозреваемой возбуждено уголовное дело.