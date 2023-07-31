Однако точное место мэрия определит позднее.

Владимирский Дворец бракосочетаний передет из дома №51 по улице Растопчина. Об этом мэр города Дмитрий Наумов сообщил на минувшей неделе.Необходимость переезда возникла после многочисленных жалоб на внешний вид и расположение Дворца. Один из вариантов для релокации - бывший Дом офицеров, который расположен в центре города, а не на отшибе.«Переезд в центр города — это отличное решение. В Доме офицеров красивая лестница, просторные залы, есть необходимая атмосфера для торжественной регистрации», - подчеркнула руководитель городского отдела ЗАГС Яна Митрохина.Однако точное место мэрия определит позднее. Сроки переезда пока не уточняются, но с учётом того, что придётся решать массу оргвопросов - они могут затянуться.