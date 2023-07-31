В доме №10 на улице Юбилейной загорелась квартира на первом этаже. На место прибыли 17 сотрудников МЧС и 5 единиц техники. Сообщение о пожаре поступило 31 июля около шести вечера. Когда

В доме №10 на улице Юбилейной загорелась квартира на первом этаже. На место прибыли 17 сотрудников МЧС и 5 единиц техники. Сообщение о пожаре поступило 31 июля около шести вечера. Когда спасатели прибыли на место, наблюдалось сильное задымление из окон первого этажа, рассказали в тревожном ведомстве. Пожар удалось потушить, его площадь составила 5 квадратных метров.