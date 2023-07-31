Во Владимире началась закупка новой коммунальной техники. Об этом сообщает глава города....

Во Владимире началась закупка новой коммунальной техники.Об этом сообщает глава города. Муниципальный "Центр управления городскими дорогами" уже начал заменять изношенные машины.На это направлено более 197 миллионов - из городского и областного бюджетов. Всего в этом году закупят 29 единиц спецтехники. В том числе два автогрейдера, шесть комплексных дорожных машин, бульдозер. Обновление, пообещали в мэрии, продолжится и в 2024м.