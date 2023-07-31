Во Владимире оперативники задержали девушку с крупной партией наркотиков. Как сообщает...

Во Владимире оперативники задержали девушку с крупной партией наркотиков.Как сообщает пресс-служба УМВД России по Владимирской области, вечером 23 июля в результате проведения оперативных мероприятий сотрудники ОНК УМВД России задержали 21-летнюю жительницу областного центра.В ходе обыска в квартире девушки полицейские обнаружили 17 свертков с порошкообразным веществом, а также - весы, упаковку прозрачных грипперов и набор цветной изоленты.Эксперты-криминалисты УМВД России по Владимирской области пришли к выводу, что в свертках - наркотик мефедрон, массой более 150 граммов.Девушка дала признательные показания. Выяснилось, что крупную партию наркотика она должна была сбыть на территории Владимира.В настоящее время следователем СУ УМВД России по городу Владимиру в отношении гражданки возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 228.1 УК РФ («Покушение на сбыт наркотических средств в крупном размере»).Подозреваемую заключили под стражу.Фото: официальный сайт УМВД России по Владимирской области