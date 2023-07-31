Более 150 граммов мефедрона, прозрачные пакетики, весы и изолента – все это сотрудники полиции обнаружили в квартире у 21-летней местной жительницы. Как сообщили в УМВД, девушку задержали

Более 150 граммов мефедрона, прозрачные пакетики, весы и изолента – все это сотрудники полиции обнаружили в квартире у 21-летней местной жительницы. Как сообщили в УМВД, девушку задержали вечером 23 июля. При обыске квартиры сотрудники полиции обнаружили 17 свертков с белым порошком (как позже выяснилось – мефедрон), весы, изоленту и пакетики. Подозреваемая свою вину признала, она