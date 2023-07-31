По контракту оба общественных пространства должны быть сданы уже завтра, 1 августа. В мэрии сообщили, что работы уже “вышли на финишную прямую”. Сквер на улице Гвардейской –

По контракту оба общественных пространства должны быть сданы уже завтра, 1 августа. В мэрии сообщили, что работы уже “вышли на финишную прямую”. Сквер на улице Гвардейской – победитель прошлогоднего голосования за благоустройство. Несмотря на проблемы, с которыми чиновники столкнулись на этапе проектирования, общественное пространство в Юрьевце все-таки появилось. По плану его должны сдать 1 августа.