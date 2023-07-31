Свою вину обвиняемый не признал, но частично возместил ущерб. Уголовное дело рассмотрит Камешковский районный суд.

Во Владимирской области донжуан обманул шестерых женщин на 700 тысяч рублей. На 36-летнего фигуранта завели уголовное дело.Как сообщает прокуратура, безработный мужчина, притворившись успешным бизнесменом, предлагал женщинам в социальных сетях виртуальные знакомства, а в будущем сулил большую и чистую любовь.Во время романтических переписок альфонс брал в долг деньги, которые не собирался возвращать. Дамы перечислили ухажёру от 89 до 200 тысяч рублей. Одна из «жертв» даже взяла кредит. В общей сложности он кинул шесть женщин.Свою вину обвиняемый не признал, но частично возместил ущерб. Уголовное дело рассмотрит Камешковский районный суд.