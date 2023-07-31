Во Владимирской области Народный фронт составляет список опасных тротуаров и пешеходных зон.
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Во Владимирской области "Народный фронт" составляет список опасных тротуаров и пешеходных зон.
Не тротуар, в полоса испытаний. Владимирские активисты Народного фронта объявили сбор примеров самых опасных тротуаров и пешеходных зон региона.
Ямы, трещины, разбитые бордюры или полное отсутствие асфальтового покрытия - все это может привести к серьезным травмам. Если в вашем дворе есть такие места - присылайте видео на электронную почту [email protected]
. Также можно опубликовать материалы в социальных сетях, например, Вконтакте, и отметить там владимирской Народный фронт.
Юлия Варакина, активист регионального штаба Народного фронта во Владимирской области:
- В каждом дворе есть ... на каблуках и с коляской.