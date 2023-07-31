За последнюю неделю клещи покусали 195 человек, по крайней мере, такое количество жителей обратились в медучреждения региона. При исследовании насекомых у одного клеща выявили вирусный

За последнюю неделю клещи покусали 195 человек, по крайней мере, такое количество жителей обратились в медучреждения региона. При исследовании насекомых у одного клеща выявили вирусный энцефалит. Всего за последнюю неделю специалисты лаборатории Центра гигиены и эпидемиологии выявили 22 клеща с заболеваниями. Среди них у 19 насекомых обнаружили болезнь Лайма (искодовый боррелиоз), 2 случая гранулоцитарного анаплазмоза