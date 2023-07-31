Во Владимирской области спасатели вытащили из Клязьмы тонущего мужчину 29 июля 2023 года спасатели...

Во Владимирской области спасатели вытащили из Клязьмы тонущего мужчину29 июля 2023 года спасатели Павел Скворцов и Александр Казанцев вытащили из воды тонущего мужчину.Им оказался 38-летний житель Вязниковского района. Об этом сообщается на официальной странице "вконтакте" Служба ГО, ПБ и ЧС Владимирской областиЭто произошло в 13:31 на Клязьме в 250 метрах вниз по течению от спасательной станции АСС.Фото: Мария Сулимова ГТРК "Владимир"