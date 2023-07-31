Во Владимирской области спасателям удалось найти «застрявших» в лесу жителей Камешковского...
Во Владимирской области спасателям удалось найти «застрявших» в лесу жителей Камешковского района.
Об этом в минувшие выходные рассказали спасатели АСФ «Службы мониторинга Владимирской области».
Выяснилось, что 29 июля текущего года (в 15:05) поступило сообщение от дежурного ЕДДС Камешковского района.
Оказалось, в районе деревни Марьинка 2 человека заблудились в лесу. Ими оказались женщина 1985 года рождения и мужчина 1987 года рождения.
На поиски пропавших отправилась дежурная смена АСФ в составе трех человек.
Также привлекались сотрудники полиции ОМВД Камешковского района.
Сообщается, что в 15:45 потерявшиеся самостоятельно вышли к своему автомобилю.
Уточняется, что им требовалась помощь, поскольку транспортное средство село на днище и застряло. В 16-50 автомобиль удалось вытащить из колеи.
Как рассказывают спасатели АСФ «Службы мониторинга Владимирской области»: «Потерявшиеся чувствовали себя хорошо, медицинская помощь им не потребовалась».
Фото: https://vk.com/rssmonitoring33