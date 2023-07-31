Во Владимирской области стартовала работа «горячей линии» по вопросам качества овощей. Об этом...

Во Владимирской области стартовала работа «горячей линии» по вопросам качества овощей.Об этом жителей региона информирует Управление Роспотребнадзора по Владимирской области.31 июля 2023 года — старт. Можно задать все интересующие и волнующие вопросы по номерам «горячей линии»: 8-800-200-05-45 и 8(4922) 45-10-70.Сообщается, что в период с 31 июля по 11 августа 2023 года специалисты Управления ответят на вопросы, касающиеся реализации плодоовощной продукции, требований ее маркировки, качества, безопасности и срокам годности.А также вам смогут помочь в оформлении претензии в адрес продавца.Фото: pxfuel.com