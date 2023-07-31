Во Владимирской области ставят ловушки на непарного шелкопряда. В Гусь-Хрустальном районе...

Во Владимирской области ставят ловушки на непарного шелкопряда.В Гусь-Хрустальном районе установлено 11 феромонных ловушек на сибирского и азиатского(непарного) шелкопряда.Нашествие вредителя началось в июне - в этом году оно стало особенно массовым. Сейчас гусеницы стали бабочками, листва на деревьях восстанавливается, отмечают специалисты. При помощи ловушек ученые выяснят, все ли появившиеся бабочки относятся к карантинному виду вредителей.