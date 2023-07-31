Метеозависимые люди почувствуют вспышки на Солнце c 1 по 4 августа.

Во Владимирской области в августе ожидается серия мощных магнитных бурь. Об этом сообщили синоптики.Метеозависимые люди почувствуют вспышки на Солнце c 1 по 4 августа, а вот с 5 по 8 число сила колебаний снизится.В указанные даты владимирцам стоит повременить с физическими нагрузками и дальними поездками, запастись лекарствами, соблюдать диету, а при ухудшении состояния здоровья — обратиться к врачу.Атмосферное давление будет колебаться на уровне 746 мм ртутного столба.