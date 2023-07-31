Во Владимирской области вновь ищут подрядчика для выполнения капитального ремонта моста через реку...

Во Владимирской области вновь ищут подрядчика для выполнения капитального ремонта моста через реку Клязьму.На официальном сайте "Госзакупок" 27 июля 2023 года открыли подачу заявок на выполнение проектно-изыскательских работ по объекту:«Капитальный ремонт моста через реку Клязьма на км 182+373 автомобильной дороги М-7 "Волга" Москва - Владимир - Нижний Новгород - Казань - Уфа».Начальная цена - 17 900 000,00 рублей.Окончание подачи заявок - 24 августа 2023 года. Заказчик - ФКУ Упрдор «Москва – Нижний Новгород».Напомним, в июне текущего года на мосту через Клязьму открыли движение по двум полосам (на 183-м км М-7 «Волга»), однако ограничения по скорости и массе транспортных средств сохранятся. Движение грузового транспорта массой свыше 3,5 тонн по мосту запрещено.Известно, что специалисты разобрали поврежденное мостовое полотно (100 квадратных метров), а также рабочие выполнили ремонт бетонной плиты с заменой армирования и восстановлением гидроизоляции. Верхний слой покрытия дороги был также обновлён. Восстановительные работы завершены.И вот, как стало известно, ведётся поиск нового подрядчика. Победителя открытого конкурса должны определить 1 сентября 2023 года.Фото: https://mnn.rosavtodor.gov.ru/department/press-center/novosti/632421