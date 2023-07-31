График и места согласованы с ГИБДД.

Во Владимирской области 22 передвижных камеры фиксации нарушений ПДД переехали на новые места. Об этом рассказали в региональном минтрансе.Комплексы автоматического наблюдения за соблюдением правил с 31 июля по 6 августа будут работать на новых участках дорог. График и места согласованы с ГИБДД.Цель комплексов - отслеживать превышение скорости, непристёгнутый ремень безопасности, разговоры по телефону за рулём, выключенные фары и другие «грехи» автомобилистов.Места опубликованы по .