Во Владимирской области жителя Камешковского района обвиняют в похищении у доверчивых женщин более...

Во Владимирской области жителя Камешковского района обвиняют в похищении у доверчивых женщин более 700 000 рублей.Пресс-служба региональной прокуратуры сообщает о 6 эпизодах.Установлено, что безработный мужчина (обвиняемый) в период с декабря 2020 года по июль 2022 года, используя вымышленные данные, предлагал женщинам в социальных сетях виртуальные знакомства.После встреч завязывались более близкие отношения. Мужчина рассказывал, что успешный предприниматель. И в дальнейшем заводил разговор с «возлюбленными» о создании семьи.В ходе общения с потерпевшими под различными предлогами злоумышленник одалживал у них деньги, которые не возвращал.Обманутые женщины перечисляли обвиняемому от 89 до 200 000 рублей. Одной из жертв альфонса, к слову, даже пришлось оформить кредит.«В общей сложности таким способом мошенником было похищено более 700 000 рублей, которые он потратил личные нужды...» - уточняют в региональной прокуратуре.Любопытно, что свою вину мужчина так и не признал, однако частично возместил ущерб потерпевшим.Уголовное дело направлено прокурором для дальнейшего рассмотрения в Камешковский районный суд.Фото: pxfuel.com