Анастасия Волочкова отреагировала на скандал с участием певицы Славы и пластического хирурга.

Анастасия Волочкова отреагировала на скандал с участием певицы Славы и пластического хирурга.Уже около недели пресса и граждане активно обсуждают скандал вокруг известного пластического хирурга Тимура Хайдаров, которого российские звезды обвинили в непрофессионализме. О некачественно проведенных медицинских процедурах сначала заявила певица слава, а потом и Любовь Успенская.Разумеется, ни один громкий скандал в отечественном шоу-бизнесе не обходится без Анастасии Волочковой. Бывшая прима Большого театра выразила поддержку певице Славе. Заслуженная артистка России в интервью заявила, что сопереживает своей подруге .В то же время Анастасия Волочкова негативно отнеслась к стремлению звезд ложиться под нож хирурга. Не обошлась танцовщица и без личного пиара. Она поведала миру о важности естественной красоты и похвасталась своей грудью."Красивая, сексуальная, упругая" – описала свою грудь Анастасия Волочкова.По словам балерины, мужчин восхищается ее формами, а женщины завидуют. Артистка полагает, что певица Слава уже не сможет исправить сложившуюся ситуацию. По ее словам, к хирургу Тимуру Хайдарову обращались и другие отечественные звезды.Напомним, защищать интересы медика взялся звездный адвокат . Ранее он ответил на претензии королевы русского шансона. Любовь Успенская якобы требует предоставить видеозапись операции, однако обращается совсем в другую клинику.