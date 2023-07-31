Волонтеры во Владимире помогают пожилым людям по хозяйству. Добрые дела в Добром. Волонтеры...

Волонтеры во Владимире помогают пожилым людям по хозяйству.Добрые дела в Добром. Волонтеры Фрунзенского района Владимира помогли пенсионеру привести в порядок палисадник. О том, как не забывают стариков - Федор Лалакин.Иван Егорович - "дитя" войны. В 41-ом ему было всего 10, сейчас - 92. Живет один в частном доме. Зимой неизвестные сломали ему палисадник. Говорит, и сам бы починил, но силы уже не те.Иван Венедиктов, житель:- Сюда бросают и баллоны, и мусор, бутылки, но кое-чего я убрал. Идут по дороге сюда бросают, понимаешь, а когда был палисадник к меня никто не бросал, а щас все у меня видишь.Где еще делать добро, как не в Добром, шутят волонтеры. На просьбу Ивана Егоровича откликнулись ребята из благотворительного городского сообщества. Закупили весь необходимый материал для ремонта забора, приехали и взялись за дело.Александр Волков, заместитель главы Администрации Фрунзенского района, координатор команды "Добро в Добром":- Это одно из наших главных направлений, ветеранам Великой Отечественной Войны нужно оказывать помощь, тем более ветеранам, которые одинокие им всегда нужна помощь и конечно же внимание.Александр Цыганский, депутат Законодательного Собрания Владимирской области:- Я считаю, что это важно, это наш долг перед ними... ...население обратилось ко мне, сказали, что у дедушки забор покосился в зимний период по-видимому кто то отвалил сюда снег и сломал палисадник, вот мы сегодня с активистами "Добро в Добром" собрались, чтобы восстановить этот палисадник.Волонтеры команды "Добро в Добром" делают всё на благо родного микрорайона. Озеленяют клумбы, убирают мусор, помогают людям старшего поколения. Говорят, добрые дела всегда удаются легко. Было бы желание.Федор Лалакин Александр ГолубевВести Владимир