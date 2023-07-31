Заблудившийся пенсионер неделю прожил в лесу во Владимирской области. В Киржаче...

Заблудившийся пенсионер неделю прожил в лесу во Владимирской области.В Киржаче шестидесятидевятилетний житель деревни Арефино ушел за грибами еще 21 июля, в хорошо знакомое место под говорящим названием "Чертов угол", но домой не вернулся. Спустя несколько часов родные забили тревогу и обратились в "ЛизаАлерт".За неделю в операции по спасению приняли участие 99 поисковых групп, спасатели, полицейские, родственники мужчины. "Найти дедушку" в соцсетях умоляли внук и супруга. На восьмой день, когда надежды было уже немного, пропавшего обнаружили в лесу. Ночью. Он лежал на земле почти без сознания. К "скорой" его выносили на руках. Мужчину отвезли в реанимацию. Родственники и волонтеры отряда благодарят всех, кто помогал с поисками и обеспечивал работу полевого штаба.