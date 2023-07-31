Мужчина знакомился с женщинами и притворялся обеспеченным руководителем в бизнес-индустрии. На самом деле у обвиняемого не было постоянной работы, и он нуждался в деньгах, сообщили в

Мужчина знакомился с женщинами и притворялся обеспеченным руководителем в бизнес-индустрии. На самом деле у обвиняемого не было постоянной работы, и он нуждался в деньгах, сообщили в прокуратуре. Как установило следствие, с декабря 2020 года по июль 2022 года альфонс знакомился с женщинами в социальных сетях, втирался к ним в доверие, после чего предлагал встретиться лично