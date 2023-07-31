Житель Владимирской области ранил вилами знакомого в пьяной ссоре на религиозной почве. 47-летнего...

Житель Владимирской области ранил вилами знакомого в пьяной ссоре на религиозной почве.47-летнего местного жителя Судогодского района обвиняют в том, что 9 мая в селе Заястребье в сильной степени алкогольного опьянения он вступил в спор на религиозной почве. И, посчитав высказывания оппонента оскорбительными, вилами нанес удар в грудь потерпевшего. Однако довел его до дому стал обрабатывать рану и вызвал "Скорую помощь".Впоследствии пострадавший был госпитализирован, сообщила пресс-служба облпрокуратуры.Вину обвиняемый признал, он заключен под стражу.Его дело рассмотрит Судогодский райсуд.Фото: https://www.pxfuel.com