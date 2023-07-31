Житель Владимирской области ранил вилами знакомого в пьяной ссоре на религиозной почве.
47-летнего...
Житель Владимирской области ранил вилами знакомого в пьяной ссоре на религиозной почве.
47-летнего местного жителя Судогодского района обвиняют в том, что 9 мая в селе Заястребье в сильной степени алкогольного опьянения он вступил в спор на религиозной почве. И, посчитав высказывания оппонента оскорбительными, вилами нанес удар в грудь потерпевшего. Однако довел его до дому стал обрабатывать рану и вызвал "Скорую помощь".
Впоследствии пострадавший был госпитализирован, сообщила пресс-служба облпрокуратуры.
Вину обвиняемый признал, он заключен под стражу.
Его дело рассмотрит Судогодский райсуд.
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