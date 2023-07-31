47-летний житель Судогодского района предстанет перед судом за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью.

47-летний житель Судогодского района предстанет перед судом за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью. Мужчину обвиняют в том, что он ударил приятеля вилами в грудь. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Владимирской области.Происшествие случилось 9 мая. Мужчины распивали алкогольные напитки в селе Заястребье. Между собутыльниками вспыхнул спор на религиозной почве, и обвиняемый схватился за крайний «аргумент» – вилы. Пьяный мужчина вонзил сельскохозяйственный инструмент в тело оппонента и сам же испугался содеянного. Он вызвал скорую помощь и стал обрабатывать рану потерпевшего. Травма оказалась серьёзной, и приятеля пришлось госпитализировать.Вину подозреваемый признал полностью. Сегодня он находится под стражей и ждёт суда.