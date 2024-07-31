Об этом глава региона сообщил в своих соцсетях – публикацию он озаглавил: «Наказывать больше, чтобы стало чище». Такие выводы Александр Авдеев сделал после обсуждения ситуации

Об этом глава региона сообщил в своих соцсетях – публикацию он озаглавил: «Наказывать больше, чтобы стало чище». Такие выводы Александр Авдеев сделал после обсуждения ситуации захламленными контейнерными площадками и другими «мусорными проблемами» на последнем заседании областного правительства, которое состоялось 29 июля. Губернатор поясняет – вопросы к работе операторов по обращению с ТКО возникли не случайно,