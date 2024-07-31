Борьба на кушаках или традиционный куреш – так называют главное зрелище национального праздника Сабантуй. В Загородном парке Владимира выбирали сильнейшего среди борцов. Решившие

Борьба на кушаках или традиционный куреш – так называют главное зрелище национального праздника Сабантуй. В Загородном парке Владимира выбирали сильнейшего среди борцов. Решившие посостязаться за звание батыра, то есть победителя, съезжались со всего региона. Участниками также стали спортсмены из Атнинского района Татарской Республики. Мужчины и молодые юноши выходили на татами, чтобы показать свою силу и