Максим Галкин* разнес бывшего своей жены в пух и прах.

Максим Галкин* разнес бывшего своей жены в пух и прах.75-летняя Алла Пугачева в последнее время стала часто появляться на публике и вести светский образ жизни. Недавно она с детьми перебралась в Юрмалу – латвийский курортный городок в Рижском заливе. Ее видели прогуливающейся по улицам в компании отпрысков. Журналисты сразу же выяснили, что Алла Борисовна живет в большом арендованном доме, окруженном охраной и наполненным прислугой. Но многих удивило, почему Примадонна вышла в люди без своего супруга-иноагента.На открытии музыкального фестиваля в Латвии, который ежегодно проводит подруга певицы Лайма Вайкуле, Пугачева вновь появилась лишь в сопровождении охраны. В кулуарах уже начались разговоры разного толка, касающиеся перемен в личной жизни артистки. Однако Галкин* все же присоединился к ней, спустя пару дней и с гордой улыбкой шествовал рядом в день закрытия мероприятия.Также стало известно, что юморист прибыл сюда не в качестве гостя, он вышел на сцену и повеселил публику своим шутками. В частности, артист похвалился, что уже начал изучать местный язык и делает большие успехи, а вот Алла латышский не знает, поэтому в ответ изъясняется на литовском.В связи с этим комик затронул своего бывшего конкурента Филиппа Киркорова, заявив, что такое наследство досталось Пугачевой от прежнего супруга. А потом и вовсе публично плюнул в Киркорова морально, выдав, что ошибся, ведь от Киркорова "остались только перья" (намекая на концертные костюмы исполнителя хита "Жестокая любовь").Галкин* не впервые затрагивает экс-супруга своей жены во время своих выступлений и наполняет шутки о нем едким сарказмом, будто таит какую-то давнюю обиду на своего прежнего соперника.*признан в России иностранным агентом.