Инцидент произошёл на железнодорожной переезде в районе улицы Летнее-Перевозинской.

Сегодня, 31 июля, «Ласточка» насмерть сбила 52-летнего мужчину во Владимире. Инцидент произошёл на железнодорожной переезде в районе улицы Летнее-Перевозинской.В приблизительно 9 утра неизвестный мужчина был сбит скоростным поездом "Ласточка", следующим из Москвы. Мужчина выбежал прямо перед поездом, и машинисты не смогли вовремя среагировать.Сотрудники Владимирского Линейного отдела внутренних дел на транспорте начали расследование происшествия, чтобы установить личность погибшего мужчины. Им оказался местный житель 1972 года рождения.