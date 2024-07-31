По информации представителей Владимирского госуниверситета, митрополит сохранит свое место в совете.

Митрополит Владимирский и Суздальский Тихон останется в совете ректоров Владимирской области, несмотря на то, что семинария будет ликвидирована. В его главе находится Анзор Саралидзе, ректор ВлГУ. По информации представителей университета, митрополит сохранит свое место в совете."Неоценим вклад владыки Тихона в духовно-нравственное и гражданско-патриотическое образование и воспитание студентов. Он вошел в состав регионального совета ректоров, прежде всего, как митрополит и духовный лидер", - рассказали сотрудники Владимирского государственного университета.На заседании Священного Синода Русской Православной Церкви обсуждался процесс получения государственной аккредитации духовными семинариями. В прошлом году Синод поручил епархиальным архиереям добиться аккредитации учебных заведений до конца 2024 года.Большинство семинарий уже получили аккредитацию или находятся в процессе подготовки к ней. Однако четыре семинарии (Владимирский, Новгородский, Рязанский и Николаевский) пока не завершили этот процесс.Как пояснил председатель Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с общественностью и средствами массовой информации Владимир Легойда, изменения связаны со стремлением повысить качество подготовки будущих духовных работников и привести учебные заведения в соответствие с государственными стандартами.