Семья Минеевых из Радужного победила во Всероссийском конкурсе в номинации «Многодетная семья». Итоги подвели сегодня в Совете Федерации РФ. Конкуренция у наших земляков была серьезная

Семья Минеевых из Радужного победила во Всероссийском конкурсе в номинации «Многодетная семья». Итоги подвели сегодня в Совете Федерации РФ. Конкуренция у наших земляков была серьезная – в конкурсе участвовали 11 тысяч человек. У Валентины и Дениса Минеевых – пять сыновей. Дети талантливые и разносторонние: старшие играют на гитаре, занимаются плаванием, увлекаются программированием и компьютерными играми. Младшие