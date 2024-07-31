Анжелика Агурбаш долгое время не показывала трех своих детей от разных браков. Уберегала их от лишних разговоров, праздных пересудов, вспышек камер. Но на 18-летие певицы Sandra Top звезда пришла с сыном Анастасом, которому 19 августа исполнится 20 лет.

Анжелика Агурбаш долгое время не показывала трех своих детей от разных браков. Уберегала их от лишних разговоров, праздных пересудов, вспышек камер. Но на 18-летие певицы Sandra Top звезда пришла с сыном Анастасом, которому 19 августа исполнится 20 лет.Анастас — армянское мужское имя, происходящее от древнегреческого имени Анастасий и означающий "воскресший" ("возвращенный к жизни"). В Армении популярным оно было с VI по XIV век. Немало исторических деятелей носили его – политик Анастас Микоян, священник, настоятель при князе Владимире Крестителе Анастас Корсунянин. Судя по всему, след в истории оставит и Анастас Агурбаш. Он – высокий, нереальный красавец!"Я занимаюсь музыкой – роком и тяжелым металлом", – рассказал парень корреспонденту "Дни.ру". "Думаю, что он будущая большая рок-звезда мирового уровня, – радуется Анжелика. – Он сейчас поступил в один из престижных университетов на музыкальное продюсирование. И уже пообещал мне, что спродюсирует и саранжирует новую версию хита "Я буду жить для тебя".Агурбаш говорит, что сын уже начал самостоятельно зарабатывать и даже уже помогает ей самой: "Он сейчас издает обложки моих синглов, занимается не только дизайнерской, но и музыкальной деятельностью".Раскрыл Анастас и небольшую подробность личной жизни – у него уже есть девушка, а значит, 54-летняя Анжелика Агурбаш может скоро стать бабушкой.