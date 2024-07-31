Очередной гуманитарный конвой из Владимирской области отправился на Херсонщину
Сбор был...
Очередной гуманитарный конвой из Владимирской области отправился на Херсонщину
Сбор был организован волонтерами Народного фронта.
Здесь все по заявкам бойцов: бензопилы с расходниками, электрогенераторы, дроны, маслА для пил и генераторов, масксети для защиты техники и медицинские расходники в госпиталь. А также автомобиль, оснащенный комплексом РЭБ.
На базе Владимирского госуниверситета были созданы накольники для дронов и крюки-кошки, которые незаменимы при эвакуации раненых с места боя. В транспортировке груза до пункта назначения помогло правительство Владимирской области.
Помощь удалось собрать благодаря посильному вкладу простых людей, которые направляли средства в рамках проекта "Народного фронта" - "Все для Победы!". Защитники - с передовой- благодарят всех причастных.
Позывной "Админ", военнослужащий:
- Хотим выразить благодарность ВТЭП за предоставленные пилы, генераторы, а также расходники к ним. Спасибо большое. А также хотим выразить благодарность ВлГУ за то, что предоставили крюки - кошки. Еще раз спасибо вам. Победа будет за нами.
Позывной "Ватсон", военнослужащий:
- Бойцы группировки "Днепр" хотят выразить благодарность Народному фронту Владимирской области. Благодаря которой задачи нашего подразделения по инженерному обеспечению наших войск выполняются вовремя и даже с опережением графика. Спасибо за то, что есть надежный тыл.