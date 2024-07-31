Очередной гуманитарный конвой из Владимирской области отправился на Херсонщину Сбор был...

Очередной гуманитарный конвой из Владимирской области отправился на ХерсонщинуСбор был организован волонтерами Народного фронта.Здесь все по заявкам бойцов: бензопилы с расходниками, электрогенераторы, дроны, маслА для пил и генераторов, масксети для защиты техники и медицинские расходники в госпиталь. А также автомобиль, оснащенный комплексом РЭБ.На базе Владимирского госуниверситета были созданы накольники для дронов и крюки-кошки, которые незаменимы при эвакуации раненых с места боя. В транспортировке груза до пункта назначения помогло правительство Владимирской области.Помощь удалось собрать благодаря посильному вкладу простых людей, которые направляли средства в рамках проекта "Народного фронта" - "Все для Победы!". Защитники - с передовой- благодарят всех причастных.Позывной "Админ", военнослужащий:- Хотим выразить благодарность ВТЭП за предоставленные пилы, генераторы, а также расходники к ним. Спасибо большое. А также хотим выразить благодарность ВлГУ за то, что предоставили крюки - кошки. Еще раз спасибо вам. Победа будет за нами.Позывной "Ватсон", военнослужащий:- Бойцы группировки "Днепр" хотят выразить благодарность Народному фронту Владимирской области. Благодаря которой задачи нашего подразделения по инженерному обеспечению наших войск выполняются вовремя и даже с опережением графика. Спасибо за то, что есть надежный тыл.