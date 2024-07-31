«Пламя охватило все здание»: в Александрове загорелся частный дом В Александрове загорелся частный...

«Пламя охватило все здание»: в Александрове загорелся частный домВ Александрове загорелся частный дом №24 на улице Новинская.В пресс-службе МЧС по Владимирской области сообщают, что огонь охватил примерно 100 кв.м.В ликвидации пожара участвовали 9 человек и 3 единицы техники.Информация о погибших и пострадавших не поступала.Главное управление МЧС России по Владимирской области напоминает: в случае пожара необходимо звонить по телефонам «01» или «101». Звонки принимаются круглосуточно и бесплатно с городских и мобильных телефонов.Фото: пресс-служба МЧС по Владимирской области