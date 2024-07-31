Прожиточный минимум во Владимирской области изменится с 1 января 2025 года Во Владимирской области...

Прожиточный минимум во Владимирской области изменится с 1 января 2025 годаВо Владимирской области установили новую величину прожиточного минимума. Соответствующий документ был опубликован на сайте нормативно-правовых актов.С 1 января 2025 года в регионе будут действовать следующие размеры прожиточного минимума:- На душу населения — 17 201 рубль (увеличение на 2212 р.),- Для трудоспособного населения — 18 749 рублей (увеличение на 2411 р.),- Для пенсионеров — 14 793 рубля (увеличение на 1902 р.),- Для детей — 16 685 рублей (увеличение на 2146 р.).Фото: ГТРК «Владимир»