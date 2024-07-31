Прожиточный минимум во Владимирской области изменится с 1 января 2025 года
Во Владимирской области...
Прожиточный минимум во Владимирской области изменится с 1 января 2025 года
Во Владимирской области установили новую величину прожиточного минимума. Соответствующий документ был опубликован на сайте нормативно-правовых актов.
С 1 января 2025 года в регионе будут действовать следующие размеры прожиточного минимума:
- На душу населения — 17 201 рубль (увеличение на 2212 р.),
- Для трудоспособного населения — 18 749 рублей (увеличение на 2411 р.),
- Для пенсионеров — 14 793 рубля (увеличение на 1902 р.),
- Для детей — 16 685 рублей (увеличение на 2146 р.).
Фото: ГТРК «Владимир»