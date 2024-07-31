Российская музыкальная сцена в последние месяцы претерпевает значительные изменения. Это касается не только новых хитов, но и гонораров артистов.

Российская музыкальная сцена в последние месяцы претерпевает значительные изменения. Это касается не только новых хитов, но и гонораров артистов.В условиях растущего спроса на выступления звезд многие из них увеличили свои расценки в два и более раз. Одним из ярких примеров является SHAMAN, который за свои концерты теперь запрашивает около пяти миллионов рублей, что вдвое больше, чем два года назад. Сообщается, что это далеко не предел. Популярный вокалист может заработать гораздо больше, если шоу будет содержать в себе нестандартные сложные элементы.Фронтмен группы "Ленинград" Сергей Шнуров также не остается в стороне. Хотя команда давно не проводит больших концертов, певец готов вернуться на сцену за впечатляющую сумму — 250 тысяч долларов. Это около 21,9 миллиона рублей по текущему курсу. Такой ценник явно отражает не только его статус, но и желание продолжать радовать поклонников, даже если это будет происходить на частных мероприятиях.Тем временем Ольга Бузова решила взять паузу в своих публичных выступлениях. После скандала на VK Fest, где она появилась в откровенном наряде в День защиты детей, певица столкнулась с критикой и негативными отзывами. В результате она приняла решение отказаться от концертов до ноября. Несмотря на это, ее гонорары остаются на уровне 4,5 миллиона рублей за корпоративные мероприятия, что говорит о её стабильной популярности.Интересно отметить, что многие артисты сейчас ориентируются на частные выступления. Например, SHAMAN и Бузова продолжают получать заказы на закрытые мероприятия, что позволяет им поддерживать финансовую стабильность в период отсутствия публичных концертов.Российская эстрада демонстрирует динамичное развитие и адаптацию к меняющимся условиям. Артисты не только увеличивают свои гонорары, но и находят новые способы оставаться на плаву в условиях высокой конкуренции и изменчивости спроса на их творчество. С каждым годом все больше исполнителей осознают важность личного бренда и активно работают над его укреплением, что в свою очередь влияет на их финансовые показатели.