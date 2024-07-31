Новые призы от «Шестого канала». На этот раз мы решили порадовать зрителей и разыграть 4 пары билетов в детский космический парк приключений «Космодрайв». В развлекательном парке дети и

Новые призы от «Шестого канала». На этот раз мы решили порадовать зрителей и разыграть 4 пары билетов в детский космический парк приключений «Космодрайв». В развлекательном парке дети и взрослые смогут пройти испытания для космонавтов, потренироваться на космических тренажерах, почувствовать гравитацию, а также пройти VR-квесты. И это далеко не все. Организаторы обещают, что посещение «Космодрайва» точно