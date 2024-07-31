Смотрите Вести в 9.00: тех, кто присоединяется к СВОим, торжественно проводили во...
Смотрите "Вести" в 9.00: тех, кто присоединяется к СВОим, торжественно проводили во Владимире
Развод по-риэлторски
- Сначала обещали высокие проценты по вкладам, затем..."Стали придумывать всякие разные истории, что денег нет". Как руководство известного владимирского агентства недвижимости стало фигурантом уголовного дела?
За СВОих!
- Их выбор - защита Родины. Тех, кто присоединяется к СВОим, торжественно проводили во Владимире.
Князь Андрей
- В регионе продолжаются съёмки исторической драмы про Андрея Боголюбского. Фильм запустил в производство телеканал "Россия".