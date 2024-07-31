Бывший сотрудник «Исправительной колонии №7», которая располагается в поселке Пакино, разгласил государственную тайну. Как сообщили в ФСБ, на 41-летнего мужчину возбудили уголовное дело. Из

Бывший сотрудник «Исправительной колонии №7», которая располагается в поселке Пакино, разгласил государственную тайну. Как сообщили в ФСБ, на 41-летнего мужчину возбудили уголовное дело. Из пресс-релиза УФСБ области Указанный гражданин разгласил сведения, имеющие гриф «совершенно секретно», о формах и методах оперативно-розыскной деятельности в указанном учреждении лицу, не имеющему к данной информации соответствующего доступа. Во время расследования