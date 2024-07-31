Об этом сообщили представители регионального Министерства по чрезвычайным ситуациям.

В Александрове пожар лишил крова местную семью. Об этом сообщили представители регионального Министерства по чрезвычайным ситуациям.Пожар произошёл 30 июля, во вторник, в частном доме на улице Новинской. Возгорание началось около 20:00.На ликвидацию огня было направлено 3 единицы техники и 9 человек личного состава. Пожар на площади 100 квадратных метров был потушен. Однако дом получил серьезные повреждения, и сейчас в нем невозможно проживать.